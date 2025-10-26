Акинфеев прокомментировал 35-летие в системе ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о памятной дате – 35-летии в клубной системе.

«Увы, травма не позволила мне сыграть в такой день, но эмоции переполняют и не могу не поделиться ими с вами.

Во-первых, всех с победой!

А во-вторых хочу сказать огромное спасибо клубу за то, что отметили мои скромные 35 лет в клубе. Когда в далеком 1990 году в мои четыре года отец привел меня на первую тренировку ЦСКА – я и представить не мог, что все зайдeт так далеко.

И вчерашнее шоу, перформанс, поддержка болельщиков и признание от клуба и болельщиков дорогого стоят. Я очень люблю ЦСКА, это действительно настоящая семья и важные четыре буквы в моей жизни. И наша с вами история продолжается!» – сказал Акинфеев.