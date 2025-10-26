Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Реал - Барса Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Акинфеев прокомментировал 35-летие в системе ЦСКА

Сегодня, 11:19
1

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о памятной дате – 35-летии в клубной системе.

«Увы, травма не позволила мне сыграть в такой день, но эмоции переполняют и не могу не поделиться ими с вами.

Во-первых, всех с победой!

А во-вторых хочу сказать огромное спасибо клубу за то, что отметили мои скромные 35 лет в клубе. Когда в далеком 1990 году в мои четыре года отец привел меня на первую тренировку ЦСКА – я и представить не мог, что все зайдeт так далеко.

И вчерашнее шоу, перформанс, поддержка болельщиков и признание от клуба и болельщиков дорогого стоят. Я очень люблю ЦСКА, это действительно настоящая семья и важные четыре буквы в моей жизни. И наша с вами история продолжается!» – сказал Акинфеев.

  • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
  • Игрок дебютировал за основу в 2003 году.
  • С командой Акинфеев брал Кубок УЕФА, РПЛ, Кубок России, Суперкубок России.

Еще по теме:
Акинфеев выбрал лучшего игрока матча ЦСКА – «Крылья Советов» 2
Акинфеев получил подарок из рук Гинера 1
Ташуев раскрыл секрет успеха Акинфеева 3
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761467762
Гоняй молодого побольше, а то так и до пенсии играть придётся. Хорошо,что ты его в публичном пространстве прикрываешь,но трёпку в тёмном углу задавать за его фокусы надо.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
1
Обращение Винисиуса перед матчем «Реала» с «Барселоной»
13:21
В ЦСКА недовольны судейством в матче с «Крыльями»
12:53
5
Кононов рассказал о неустойке, которую получил за увольнение из «Торпедо» в августе
12:42
4
Губерниев сравнил Садыгова с Остапом Бендером
12:36
1
Экс-игрок сборной России хочет уйти в бокс: «Я в хорошей форме, мне кидают вызовы»
12:20
1
ФотоНовая провокация 18-летнего Ямаля в адрес «Реала» перед Эль Класико
11:56
2
Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова
11:33
4
«Сколько можно?»: Пономарев не пощадил атаку ЦСКА
10:56
5
Гладилин описал игру «Спартака» против «Оренбурга» одним прилагательным
10:39
3
Все новости
Все новости
Игрок «Спартака» высказался об уходе Станковича из «Спартака»
13:35
ВидеоКамерунец из «Спартака» заговорил на русском спустя 2 месяца в стране
13:04
2
Экс-игрок сборной России хочет уйти в бокс: «Я в хорошей форме, мне кидают вызовы»
12:20
1
Ташуев: «Динамо» для победы над «Зенитом» нужно сломать ему хребет»
11:46
7
Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова
11:33
4
Акинфеев прокомментировал 35-летие в системе ЦСКА
11:19
1
Угальде высказался о перспективах «Спартака» занять 1-е место в РПЛ
11:08
2
«Сколько можно?»: Пономарев не пощадил атаку ЦСКА
10:56
5
Гладилин описал игру «Спартака» против «Оренбурга» одним прилагательным
10:39
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 27 октября 2025
10:15
Семшов объяснил, чем для «Динамо» чревато поражение от «Зенита»
09:58
1
Челестини сформулировал, какого игрока не хватает ЦСКА
09:45
9
ВидеоМойзес жестко поиздевался над Рассказовым во время матча: «Так выглядит секс на футбольном поле»
09:15
5
Спартаковец Литвинов недоволен работой Хаби Алонсо в «Реале»: «Все ожидали большего»
01:38
2
ФотоАкинфеев выбрал лучшего игрока матча ЦСКА – «Крылья Советов»
01:23
2
ВидеоЛукин осудил Рассказова по итогам стычки с Глебовым
00:48
10
Гонсалес прояснил свое будущее в «Краснодаре»
Вчера, 23:51
3
«Спартаку» могут сократить бюджет из-за санкций против «Лукойла»
Вчера, 23:35
17
ВидеоЧелестини оценил стычку Глебова и Рассказова
Вчера, 23:11
6
ВидеоВратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»
Вчера, 22:44
5
Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»
Вчера, 22:33
7
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями»
Вчера, 22:10
3
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
Вчера, 21:47
9
Адиев объяснил поражение «Крыльев» от ЦСКА
Вчера, 21:40
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
Вчера, 21:13
13
Обзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:56
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
Вчера, 20:55
16
«Спартак» уличили в тошнотворности
Вчера, 20:41
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 