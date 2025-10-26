АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) и остался на 6-м месте

«Ливерпуль» потерпел сенсационное поражение в 9-м туре чемпионата Англии.
Мерсисайдцы в гостях уступили «Брентфорду» со счетом 2:3.
Команда Арне Слота осталась на шестом месте в таблице АПЛ. Лидирующий «Арсенал» может оторваться от «Ливерпуля» на 7 очков.
Англия. Премьер-лига. 9 тур
Брентфорд - Ливерпуль - 3:2 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Уаттара, 5; 2:0 - Д. Уаттара, 5; 3:0 - К. Шаде, 45; 3:1 - М. Керкез, 45+5; 4:1 - И. Тиаго, 60 (с пенальти); 4:2 - М. Салах, 89.
Источник: «Бомбардир»