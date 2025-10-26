Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) и остался на 6-м месте

АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) и остался на 6-м месте

Сегодня, 00:09
2

«Ливерпуль» потерпел сенсационное поражение в 9-м туре чемпионата Англии.

Мерсисайдцы в гостях уступили «Брентфорду» со счетом 2:3.

Команда Арне Слота осталась на шестом месте в таблице АПЛ. Лидирующий «Арсенал» может оторваться от «Ливерпуля» на 7 очков.

Англия. Премьер-лига. 9 тур
Брентфорд - Ливерпуль - 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 - Д. Уаттара, 5; 2:0 - Д. Уаттара, 5; 3:0 - К. Шаде, 45; 3:1 - М. Керкез, 45+5; 4:1 - И. Тиаго, 60 (с пенальти); 4:2 - М. Салах, 89.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Экс-вратарь «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» объявил о завершении карьеры
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Салах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле» 1
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Брентфорд
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761427087
Данго Уаттара Брентфорд 11 февраля 2002 (23), Уагадугу #19 | Нападающий Буркина-Фасо всё, что нужно знать об апл. совсем озулусились, как спартаг.
Ответить
ySS
1761429346
Скоро судейская братва дойдёт до полного абсурда в толкованиях контактов игроков и рук с мячом)
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
1
Увольнение Юрана, «Спартаку» могут сократить бюджет, Россия готова принять Евро-2032 и другие новости
01:55
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»
01:11
Реакция Роналду на 950-й гол в карьере
01:00
⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор»
00:25
3
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) и остался на 6-м месте
00:09
2
«Спартаку» могут сократить бюджет из-за санкций против «Лукойла»
Вчера, 23:35
5
950-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Хазм»
Вчера, 23:23
1
ВидеоЧелестини оценил стычку Глебова и Рассказова
Вчера, 23:11
4
ВидеоВратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»
Вчера, 22:44
4
Все новости
Все новости
«Ливерпуль» установил клубный антирекорд
00:37
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) и остался на 6-м месте
00:09
2
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4
Вчера, 21:26
1
В Зал славы АПЛ включили нового участника
Вчера, 19:32
АПЛ. Экс-зенитовец помог «Сандерленду» победить «Челси» в Лондоне (2:1)
Вчера, 18:57
16
Хабиб пригрозил бывшему игроку «МЮ»: «Будь осторожен»
Вчера, 12:29
Чемпион UFC Топурия назвал главного бойца в мировом футболе
24 октября
Клуб АПЛ хочет зимой купить Сперцяна
24 октября
10
«Манчестер Юнайтед» выбирает между шестью полузащитниками
23 октября
Холанд запустил ютуб-канал
23 октября
2
Экс-вратарь «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» объявил о завершении карьеры
23 октября
ФотоСалах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле»
23 октября
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России ждет, что Холанд покатает ее на своем новом авто
23 октября
7
ФотоХоланд купил Lamborghini за 250 тысяч
21 октября
4
«Ноттингем Форест» назначил нового главного тренера
21 октября
Только один тренер за последние 5 сезонов АПЛ победил «Ливерпуль» и «Ман Сити» на выезде
20 октября
1
Клопп раскрыл детали переговоров о назначении в «Манчестер Юнайтед»
20 октября
Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд
20 октября
Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Ливерпулем»
20 октября
1
Слот прокомментировал четыре поражения «Ливерпуля» подряд
20 октября
АПЛ. Гол Магуайра принес «МЮ» победу над «Ливерпулем» в гостях (2:1), у «красных» 4 поражения подряд впервые с 1987 года
19 октября
3
Терри – о выдворении Абрамовича из «Челси»: «Это отвратительно»
19 октября
3
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
18 октября
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон» (2:0) благодаря дублю Холанда и вышел в лидеры
18 октября
1
В АПЛ случилась самая быстрая отставка в истории
18 октября
1
АПЛ. «Челси» разгромил в гостях «Форест» (3:0) и поднялся в топ-4, у Нету 1+1
18 октября
Гвардиола назвал конкретный год, когда задумается о паузе в карьере
18 октября
1
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
17 октября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 