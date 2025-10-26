АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) и остался на 6-м месте

«Ливерпуль» потерпел сенсационное поражение в 9-м туре чемпионата Англии.

Мерсисайдцы в гостях уступили «Брентфорду» со счетом 2:3.

Команда Арне Слота осталась на шестом месте в таблице АПЛ. Лидирующий «Арсенал» может оторваться от «Ливерпуля» на 7 очков.