  «Зенит» интересуется форвардом, от которого летом отказался ЦСКА

«Зенит» интересуется форвардом, от которого летом отказался ЦСКА

Сегодня, 19:50
4

ЦСКА пытался заполучить нападающего «Фламенго» Яна Уоллеса до «Зенита».

Летом 2025 года армейцы вели переговоры с агентами 20-летнего футболиста.

Московский клуб сообщил о готовности заплатить за форварда от 10 до 12 миллионов евро.

«Фламенго» потребовал за игрока 25 миллионов, после чего ЦСКА отказался от трансфера.

  • «Зенит» видит в Уоллесе замену для Матео Кассьерры.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • На взрослом уровне бразилец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 29 матчах.
  • Он также интересен двум клубам АПЛ – «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптону».

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит ЦСКА Ян Уоллес
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1761325866
«Зенит» интересуется форвардом, от которого летом отказался ЦСКА. Ну, и чё!? Все бросились обсуждать?
Ответить
subbotaspartak
1761328289
Обменяйте на Соболева. Чё, не то сморозил? Ну пусть ещё доплатят... немного...
Ответить
