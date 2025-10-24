«Зенит» интересуется форвардом, от которого летом отказался ЦСКА

ЦСКА пытался заполучить нападающего «Фламенго» Яна Уоллеса до «Зенита».
Летом 2025 года армейцы вели переговоры с агентами 20-летнего футболиста.
Московский клуб сообщил о готовности заплатить за форварда от 10 до 12 миллионов евро.
«Фламенго» потребовал за игрока 25 миллионов, после чего ЦСКА отказался от трансфера.
- «Зенит» видит в Уоллесе замену для Матео Кассьерры.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- На взрослом уровне бразилец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 29 матчах.
- Он также интересен двум клубам АПЛ – «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптону».
Источник: Legalbet