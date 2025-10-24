Семак ответил, стало ли «Динамо» слабее при Карпине

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень «Динамо» после тренерской перестановки.

– Чего вы ждете от самой игры и насколько «Динамо» под руководством Валерия Карпина отличается от «Динамо» под руководством Марцела Лички? Потому что кажется, что сейчас это чуть менее конкурентная команда.

– Так кажется. У каждого тренера есть свое видение на игру исходя из тех исполнителей, которые есть у него в распоряжении.

По Карпину мы понимаем, как команды под его руководством играют: и в «Ростове», и в сборной России. Это высокий прессинг, хороший контрпрессинг, много стараются играть длинными передачами, использовать пространство за спинами защитников. То есть достаточно интенсивная игра.

Сравнивать, кто лучше, кто хуже, – не наше дело. Мы должны готовиться, что мы и делаем. Понимаем, что нас ждет хороший соперник, с которым играть будет очень интересно. И посмотрим, насколько сможем проявить свои лучшие качества.