Генич ответил, как повлияет на «Спартак» возвращение Станковича после дисквалификации

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о перспективах «Спартака» при Деяне Станковиче.

Серб отбыл месячную дисквалификацию за оскорбление судей.

«Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 19 очками в 12 турах.

Следующий соперник – «Оренбург» (25 октября, 14:00 мск).

– Возвращение Станковича на тренерскую скамейку – большое подспорье для «Спартака»?

– Деян Станкович вернулся на тренерскую скамейку после дисквалификации, и «Спартак» сразу одержал важную победу в Кубке России назло хейтерам.

Многие говорили и считали, наверное, такое мнение имеет право на жизнь, что без Станковича, пока он был на трибуне, а не на тренерской скамейке, «Спартак» чувствовал себя спокойнее и увереннее на футбольном поле.

Но вот сейчас в Махачкале практически вторым составом «Спартак» одержал победу в Кубке, и Станкович как раз командой руководил от кромки.

Надо понимать, каким Станкович вернется после дисквалификации. Если опять будет размахивать руками, ругаться с судьями, очень эмоционально реагировать на каждое действие арбитров, игроков и болельщиков, словно безумный Шляпник из «Алисы в стране чудес», то, конечно, это все будет передаваться команде. Где-то это волнение будет сказываться на футболистах, на игре и каких-то технических элементах.

Если Станкович будет прежним, то вряд ли это будет что-то хорошее. Если же тренер «Спартака» будет таким, как в начале сезона, то, возможно, его спокойствие передастся и команде.

Не знаю. Что со Станковичем у кромки поля, что со Станковичем на трибуне в период дисквалификации – «Спартак» выглядит командой дисбалансированной. Приобретения, которые сделаны в оборону, пока дивидендов «Спартаку» не принесли, команда пропускает практически в каждом матче и много позволяет соперникам.

В прошлом году на этом отрезке «Спартак» выдавал яркие фестивальные матчи, играл очень круто. Сейчас, к сожалению, «Спартак», мягко говоря, выглядит не очень убедительно.

А вернется Станкович или не вернется, мне кажется, особой разницы нет. «Спартак» играет за счет качества своих игроков, а не за счет какой-то тренерской мысли.