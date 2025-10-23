В «Крыльях» отреагировали на новость об ультиматуме Адиеву

Пресс-служба «Крыльев Советов» дала комментарий по поводу возможного увольнения Магомеда Адиева.
Сообщалось, что главному тренеру поставили ультиматум – отставка в случае потери очков с ЦСКА (25 октября) в 13-м туре РПЛ.
«Данная информация не соответствует действительности, руководство региона и клуба полностью доверяет главному тренеру.
Выход подобных новостей накануне важных матчей в клубе расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей», – заявили в самарском клубе.
- «Крылья» занимают 11-е место в чемпионате с 13 очками в 12 турах.
Источник: «Чемпионат»