В «Крыльях» отреагировали на новость об ультиматуме Адиеву

Пресс-служба «Крыльев Советов» дала комментарий по поводу возможного увольнения Магомеда Адиева.

Сообщалось, что главному тренеру поставили ультиматум – отставка в случае потери очков с ЦСКА (25 октября) в 13-м туре РПЛ.

«Данная информация не соответствует действительности, руководство региона и клуба полностью доверяет главному тренеру.

Выход подобных новостей накануне важных матчей в клубе расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей», – заявили в самарском клубе.