Ерохин вошел в топ-20 лучших бомбардиров «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оформил дубль в кубковом матче с «Оренбургом».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 6:0.

Ерохин забил на 64-й и 79-й минутах.

Теперь в активе хавбека 45 голов – это 20-й результат в истории «Зенита».

Ерохин вытеснил из топ-20 лучших бомбардиров клуба Александра Спивака и Романа Широкова.

В тройку лидеров входят Александр Кержаков (163), Артем Дзюба (108) и Владимир Кулик (101).