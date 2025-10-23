Введите ваш ник на сайте
Ерохин вошел в топ-20 лучших бомбардиров «Зенита»

Сегодня, 14:38
1

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оформил дубль в кубковом матче с «Оренбургом».

  • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 6:0.
  • Ерохин забил на 64-й и 79-й минутах.

Теперь в активе хавбека 45 голов – это 20-й результат в истории «Зенита».

Ерохин вытеснил из топ-20 лучших бомбардиров клуба Александра Спивака и Романа Широкова.

В тройку лидеров входят Александр Кержаков (163), Артем Дзюба (108) и Владимир Кулик (101).

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Mirak92
1761221975
Ерохин, как Сульшер. Суперзапасной
Ответить
