Ерохин вошел в топ-20 лучших бомбардиров «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оформил дубль в кубковом матче с «Оренбургом».
- Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 6:0.
- Ерохин забил на 64-й и 79-й минутах.
Теперь в активе хавбека 45 голов – это 20-й результат в истории «Зенита».
Ерохин вытеснил из топ-20 лучших бомбардиров клуба Александра Спивака и Романа Широкова.
В тройку лидеров входят Александр Кержаков (163), Артем Дзюба (108) и Владимир Кулик (101).
Источник: телеграм-канал «Зенита»