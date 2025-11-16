Барриос назвал игрока «Зенита», которым восхищается – он русский

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос признался, что восхищается Александром Ерохиным.

«Для меня с самого начала, в течение всех этих лет, является ориентиром, я восхищаюсь Александром Ерохиным, которому 36 лет, идeт 37-й. Он никогда ни на что не жалуется, он суперпрофессионал. Играет, независимо от того, сколько игрового времени ему дают. Действует на поле так, что с него можно брать пример всегда, тренируется с полнейшей самоотдачей, играет с полнейшей самоотдачей.

Мне кажется, что для ребят из академии очень важно, когда у них перед глазами вот такие люди, которые независимо от возраста, независимо от времени, проведeнного на поле, делают абсолютно всe для того, чтобы потом не иметь, прежде всего, самим к себе никаких вопросов по уровню вложенных сил», – сказал Барриос.