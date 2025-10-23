Лига чемпионов. «Бавария», «Ливерпуль», «Челси» разгромили соперников

«Бавария» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов разгромила дома «Брюгге». Ассистентский дубль у Конрада Лаймера.
Крупных побед также добились «Челси» и «Ливерпуль».
«Бавария» идет в лидерах без потерь. Англичане – в зоне выхода в 1/16 финала.
Лига чемпионов. 3 тур
Айнтрахт - Ливерпуль - 1:5 (1:3)
Голы: 1:0 - Р. Кристенсен, 26; 1:1 - У. Экитике, 35; 1:2 - В. ван Дейк, 39; 1:3 - И. Конате, 44; 1:4 - К. Гакпо, 66; 1:5 - Д. Собослаи, 70.
Челси - Аякс - 5:1 (2:1)
Голы: 1:0 - М. Гиу, 18; 2:0 - М. Кайседо, 27; 2:1 - В. Вегхорст, 33 (с пенальти); 4:1 - Эстевао, 45+6 (с пенальти); 3:1 - Э. Фернандес, 45 (с пенальти); 5:1 - Т. Джордж, 48.
Удаления: нет - К. Тэйлор, 15.
Бавария - Брюгге - 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 - Л. Карл, 5; 2:0 - Г. Кейн, 14; 3:0 - Л. Диас, 34; 4:0 - Н. Джексон, 79.
