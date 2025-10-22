В «Динамо» рассказали, кому посвятили разгром «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о кубковой победе над «Крыльями Советов» (4:0).

Хет-трик у Ульви Бабаева.

«Динамо» вышло в плей-офф Пути РПЛ, где на старте сыграет с «Зенитом».

Сегодня день рождения легенды «Динамо» Льва Яшина.

– Впечатления от игры хорошие. Уверенная победа. Контролировали весь матч, забили красивые мячи. В этот день посвящаем победу понятно кому. Яшин – великий человек, победитель. Динамовский дух надо восстанавливать, надо равняться на Льва Ивановича.

– Как прокомментируете выход в следующую стадию в Кубке России?

– Все не было гладко. Вы помните игру с «Краснодаром». Но в последующих матчах получилось выровнять ситуацию. Рады, что получилось пройти дальше.