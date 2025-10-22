Кубок России. «Динамо» устроило расправу «Крыльям Советов» (4:0), у Бабаева хет-трик

«Динамо» в заключительном матче группового этапа FONBET Кубка России разгромило дома «Крылья Советов». Хет-трик у бывшего игрока самарцев Ульви Бабаева.

Москвичи обеспечили себе место в плей-офф Пути РПЛ. «Крылья» отправляются в Путь регионов.

«Динамо» прервало трехматчевую серию без побед. У «Крыльев» семь матчей подряд без побед в основное время.

«Крылья Советов» не побеждают «Динамо» в Москве с 2021 года.