  • Кубок России. «Динамо» устроило расправу «Крыльям Советов» (4:0), у Бабаева хет-трик

Кубок России. «Динамо» устроило расправу «Крыльям Советов» (4:0), у Бабаева хет-трик

Сегодня, 19:57
4

«Динамо» в заключительном матче группового этапа FONBET Кубка России разгромило дома «Крылья Советов». Хет-трик у бывшего игрока самарцев Ульви Бабаева.

Москвичи обеспечили себе место в плей-офф Пути РПЛ. «Крылья» отправляются в Путь регионов.

«Динамо» прервало трехматчевую серию без побед. У «Крыльев» семь матчей подряд без побед в основное время.

«Крылья Советов» не побеждают «Динамо» в Москве с 2021 года.

Россия. Кубок. Группа B. 6 тур
Динамо - Крылья Советов - 4:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - У. Бабаев, 23; 2:0 - Д. Фомин, 60; 3:0 - У. Бабаев, 71; 4:0 - У. Бабаев, 78.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Бабаев Ульви
Комментарии (4)
MaxRnD
1761152334
Игра хорошая, форма красивая, Бабаев - топ, Валера - красавчик !
Ответить
...уефан
1761152432
...менты пошли по-беспределу)...
Ответить
FFR
1761152643
Ульви Бабаев кажется растет новый талант.
Ответить
Безлимит
1761152798
Динамо» устроило расправу «Крыльям Советов» =====Расправа — то же, что самосуд, самоуправство или резня.Где тут расправа ? Вы там в Бомбе, сотрудников на улице находите ?
Ответить
