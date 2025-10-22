Представлен рейтинг 100 лучших академий мира, в него попал один российский клуб

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал список 100 лучших академий мира.
Первое место в рейтинге заняла «Бенфика». На второй строчке оказалась «Барселона», на третьей – «Ривер Плейт».
Среди российских клубов оказался один представитель – академия «Локомотива», занявшая 96-е место.
Топ-10 лучших клубных академий мира:
1. «Бенфика»
2. «Барселона»
3. «Ривер Плейт»
4. «Аякс»
5. «Бока Хуниорс»
6. «Спортинг»
7. «Динамо Зг»
8. «Дефенсор Спортинг»
9. «Реал»
10. «Велес Сарсфилд»
...
96. «Локомотив».
Источник: CIES