Представлен рейтинг 100 лучших академий мира, в него попал один российский клуб

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал список 100 лучших академий мира.

Первое место в рейтинге заняла «Бенфика». На второй строчке оказалась «Барселона», на третьей – «Ривер Плейт».

Среди российских клубов оказался один представитель – академия «Локомотива», занявшая 96-е место.

Топ-10 лучших клубных академий мира:

1. «Бенфика»

2. «Барселона»

3. «Ривер Плейт»

4. «Аякс»

5. «Бока Хуниорс»

6. «Спортинг»

7. «Динамо Зг»

8. «Дефенсор Спортинг»

9. «Реал»

10. «Велес Сарсфилд»

...

96. «Локомотив».