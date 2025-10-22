«Совсем беда»: Генич удивлен новым главным тренером «Спартака»

Комментатор Константин Генич высказался о будущем главном тренере «Спартака». Ранее сообщалось, что Деяна Станковича сменит испанский специалист Луис Гарсия Пласа.

«Если пишут про Луиса Гарсию Пласу, ну это совсем плохо, это прямо совсем беда. То есть если там говорят, что Кахигао ставит палки в колeса, чтобы не договориться с Ивичем, а сам ведeт переговоры с Луисом Гарсией Пласой и уже якобы договорился, там даже Marca уже написала, что он поедет в «Спартак», то это вообще трындец. Это вообще трындец, я не знаю, «Спартак» где-то в зазеркалье, что ли, находится?!» – сказал Генич.