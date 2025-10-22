Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Совсем беда»: Генич удивлен новым главным тренером «Спартака»

«Совсем беда»: Генич удивлен новым главным тренером «Спартака»

Сегодня, 13:16
9

Комментатор Константин Генич высказался о будущем главном тренере «Спартака». Ранее сообщалось, что Деяна Станковича сменит испанский специалист Луис Гарсия Пласа.

«Если пишут про Луиса Гарсию Пласу, ну это совсем плохо, это прямо совсем беда. То есть если там говорят, что Кахигао ставит палки в колeса, чтобы не договориться с Ивичем, а сам ведeт переговоры с Луисом Гарсией Пласой и уже якобы договорился, там даже Marca уже написала, что он поедет в «Спартак», то это вообще трындец. Это вообще трындец, я не знаю, «Спартак» где-то в зазеркалье, что ли, находится?!» – сказал Генич.

  • Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».
  • Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

Источник: Коммент.Шоу
Россия. Премьер-лига Спартак Пласа Луис Гарсия Генич Константин
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1761128662
Это у вас на срач-тв трындец. Почему наш футбол не показываете?
Ответить
ilich55
1761129027
Очередной обвальщик шкуры не убитого медведя. Ох, уж эти журналюги....лишь бы языком почесать. Будет официальное назначение, тогда и мусольте трындец/не трындец или пипец.
Ответить
Коста008
1761130670
Ребят, админы, всё понимаю, кричащие заголовки для завлечения аудитории, но перегибаете - Станкович еще не уволен, Гарсия не назначен, следовательно он никак не "новый главный тренер", на который намекает ваш Заголовок. Добавляйте тогда уж слова "вероятный" или "возможный", а иначе это фейк, до уровня желтухи опускаетесь.
Ответить
NewLife
1761131687
"Шоу" из дурдома, где Генич староста палаты №6. Шоу с участием Генича пользуется успехом у троллей на помойке при дурдоме.
Ответить
ScarlettOgusania
1761133124
бомба в своем репертуаре - фейки строчит из коммент-шоу, превращая свой сайт в ОБС (одна баба сказала): во-первых, Станкович не уволен, во-вторых, Гарсия пока не назначен, в-третьих, пургеничу какое дело до Спартака и его внутренних дел, напомню, Каррера пришёл в Спартак ноунеймом и выиграл чемпионат (ни на что не намекаю), в-четвертых, то же что во-первых, бомба - "совсем беда"...)))
Ответить
Taps
1761135003
Спартак расформировать, приватизировать и сделать новую команду.
Ответить
