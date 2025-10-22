Обращение Бабича к фанатам «Спартака» после тяжелой травмы

Защитник «Спартака» Срджан Бабич обратился к болельщикам московской команды.

Сербский футболист получил разрыв крестообразной связки в матче с «Ростовом» (1:1). Он пропустит полгода.

«Фанаты «Спартака»! С самого первого дня в Москве я чувствую вашу любовь и поддержку как в счастливые моменты, так и в тяжeлые. И сейчас я хочу сказать спасибо каждому, кто прислал добрые слова и пожелания в последние дни. Большая благодарность моим партнeрам по команде и клубу. Ради вас всех я вернусь ещe сильнее! До встречи, большая красно-белая семья», – написал Бабич в соцсети.