Губерниев – о будущем тренере «Спартака»: «Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев иронично прокомментировал вероятное назначение Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера «Спартака».

Испанец должен 22 октября сменить Деяна Станковича.

Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».

Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

«Дурака, который пинал стулья в чемпионате Испании, надо назначить в «Спартак». Ситуацию надо довести до абсурда. Поэтому Луис Гарсия – лучший кандидат на пост главного тренера «Спартака».

Я беру свои слова обратно о том, что нужно российских тренеров в эту команду. Необходим именно Гарсия. Люди будут покупать билеты на его перфомансы, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, катается по траве, грызет штанги.

Лишь бы на людей не нападал, а все остальное – пожалуйста. «Спартак» можно будет переименовать в «Спартак Гарсия», я это тоже приветствую», – сказал Губерниев.