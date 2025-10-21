Ветеран ЦСКА одним словом прокомментировал 0:3 от «Локомотива»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о поражении от «Локомотива». Армейцы уступили в 12-м туре РПЛ со счетом 0:3.

«Катастрофа! Челестини перекроил всю оборону: на фланги поставил Кругового и Гайича. Это недопустимо! Второй гол очень странный и красивый. Но кто упустил игрока? Гайич! Как можно было дать ему подать с такого расстояния? Наклони голову, закрой все места и иди на мяч! Нельзя так играть.

Второй момент – это Батраков. Гулял по центру поля, как по парку Горького. Почему, когда он забивал гол, никто не вышел? Где были великие игроки Обляков и Кисляк? Алексей – главный распасовщик в «Локомотиве». Почему этого не понимают – непонятно», – сказал Пономарев.