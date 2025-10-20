Акинфеев объяснил провал сборной России на Евро-2016

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о проблемах сборной России при Леониде Слуцком.

Слуцкий возглавлял национальную команду с августа 2015 года по июнь 2016 года.

Под его руководством российская сборная не вышла из группы на Евро-2016, набрав 1 очко с Уэльсом, Англией и Словакией.

«Про Слуцкого, который пришел в сборную в тот самый момент, когда работал в ЦСКА, все уже сказано, тем более что манера его работы совершенно не отличалась от той, к которой мы привыкли в клубе.

Но в сборной у него стали возникать проблемы с коммуникацией. Порой настолько серьезные, что тренеру приходилось вызывать отдельных игроков к себе и проводить с ними какие-то индивидуальные беседы.

И все равно его порой не понимали. Вроде все это мелочи, но по факту в ответственный момент такие мелочи и всплывают на поверхность.

Дело было даже не в том, что мы недостаточно хорошо играли. Возможно, Слуцкому просто не хватило опыта, чтобы понять: 11 хороших игроков – это еще не команда.

А вот как раз команды на Евро-2016 у нас не получилось. Далеко не все люди, которые составляли ее костяк, были готовы лечь за тренера костьми», – написал Акинфеев в своей автобиографической книге, которая появится в продаже 6 ноября.