Акинфеев объяснил провал сборной России на Евро-2016

Вчера, 23:59
1

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о проблемах сборной России при Леониде Слуцком.

  • Слуцкий возглавлял национальную команду с августа 2015 года по июнь 2016 года.
  • Под его руководством российская сборная не вышла из группы на Евро-2016, набрав 1 очко с Уэльсом, Англией и Словакией.

«Про Слуцкого, который пришел в сборную в тот самый момент, когда работал в ЦСКА, все уже сказано, тем более что манера его работы совершенно не отличалась от той, к которой мы привыкли в клубе.

Но в сборной у него стали возникать проблемы с коммуникацией. Порой настолько серьезные, что тренеру приходилось вызывать отдельных игроков к себе и проводить с ними какие-то индивидуальные беседы.

И все равно его порой не понимали. Вроде все это мелочи, но по факту в ответственный момент такие мелочи и всплывают на поверхность.

Дело было даже не в том, что мы недостаточно хорошо играли. Возможно, Слуцкому просто не хватило опыта, чтобы понять: 11 хороших игроков – это еще не команда.

А вот как раз команды на Евро-2016 у нас не получилось. Далеко не все люди, которые составляли ее костяк, были готовы лечь за тренера костьми», – написал Акинфеев в своей автобиографической книге, которая появится в продаже 6 ноября.

Акинфеев – о Капелло в сборной России: «Карал просто нещадно» 6
В ЦСКА сообщили, сыграет ли Акинфеев с «Локо» 7
Челестини прокомментировал состояние Акинфеева и других травмированных игроков ЦСКА 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
Боцман59rus
1760997312
_где это он нашёл 11 хороших игроков
Ответить
рылы
1761000822
щас как раз смотрю на ютуб-канале фонбета про слуцкого в шанхае. хер знает, какая там серия по счёту, но очень весело. из него вышел бы отличный видеоблогер) к просмотру рекомендую.
Ответить
Акинфеев объяснил провал сборной России на Евро-2016
