Серия А. Дубль Леау принес «Милану» волевую победу над «Фиорентиной» (2:1) и выход в лидеры

«Милан» в 7-м туре Серии А обыграл дома «Фиорентину». Волевая победа случилась благодаря дублю Рафаэля Леау.
Миланцы вышли на первое место. «Фиорентина» под руководством экс-тренера «Милана» Стефано Пиоли – в зоне вылета.
У «Милана» одно поражение в сезоне – в 1-м туре. У «Фиорентины» ноль побед в сезоне Серии А.
«Фиорентина» не побеждает «Милан» в гостях с 2019 года.
Италия. Серия А. 7 тур
Милан - Фиорентина - 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Р. Госенс, 55; 1:1 - Р. Леау, 63; 2:1 - Р. Леау, 86 (с пенальти).
