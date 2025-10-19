Серия А. Дубль Леау принес «Милану» волевую победу над «Фиорентиной» (2:1) и выход в лидеры

«Милан» в 7-м туре Серии А обыграл дома «Фиорентину». Волевая победа случилась благодаря дублю Рафаэля Леау.

Миланцы вышли на первое место. «Фиорентина» под руководством экс-тренера «Милана» Стефано Пиоли – в зоне вылета.

У «Милана» одно поражение в сезоне – в 1-м туре. У «Фиорентины» ноль побед в сезоне Серии А.

«Фиорентина» не побеждает «Милан» в гостях с 2019 года.