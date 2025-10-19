Введите ваш ник на сайте
Прогноз Мостового на будущее «Спартака» без Бабича

Сегодня, 15:40

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал травму защитника команды Срджана Бабича.

«Со стороны действительно было похоже на разрыв связок. Хочется пожелать ему скорейшего восстановления, травмы – это всегда неприятно.

Есть ощущение, что без Бабича «Спартак» может скатиться вниз по таблице, все-таки серб ведущий защитник команды. Без него будет тяжело», – считает Мостовой.

  • Игрок получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
  • Бабич пропустит в районе полугода.
  • В сезоне РПЛ у Срджана 10 матчей.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Бабич Срджан Мостовой Александр
Комментарии (0)
