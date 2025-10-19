Прогноз Мостового на будущее «Спартака» без Бабича

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал травму защитника команды Срджана Бабича.

«Со стороны действительно было похоже на разрыв связок. Хочется пожелать ему скорейшего восстановления, травмы – это всегда неприятно.

Есть ощущение, что без Бабича «Спартак» может скатиться вниз по таблице, все-таки серб ведущий защитник команды. Без него будет тяжело», – считает Мостовой.