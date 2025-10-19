«Дима так и хотел»: Батраков – о суперголе Воробьева

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал гол партнера Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА (3:0).
«Голу Воробьeва удивился. Уже 800 мемов с моей картинкой (смеeтся). Фантастический гол! Думаю, что он так и хотел.
Вживую такие голы я точно не видел. По его реакции можно было видеть, что Дима удивился. Сам в шоке стоял», – сказал Батраков.
- Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп.
- «Локо» вышел на 1-е место.
- «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
Источник: «Чемпионат»