Заявление «Спартака» по травме Бабича: игрок выбыл надолго

«Спартак» опубликовал заявление насчет травмы защитника Срджана Бабича.

«У Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

Наш защитник получил тяжелую травму правого коленного сустава в сегодняшней игре с «Ростовом». Он будет прооперирован в ближайшее время.

Скорейшего восстановления, Срджан! Мы с тобой», – написали москвичи.