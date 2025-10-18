Заявление «Спартака» по травме Бабича: игрок выбыл надолго

«Спартак» опубликовал заявление насчет травмы защитника Срджана Бабича.
«У Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
Наш защитник получил тяжелую травму правого коленного сустава в сегодняшней игре с «Ростовом». Он будет прооперирован в ближайшее время.
Скорейшего восстановления, Срджан! Мы с тобой», – написали москвичи.
- Игрок получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
- Бабич пропустит в районе полугода.
- В сезоне РПЛ у Срджана 10 матчей.
Источник: телеграм-канал «Спартака»