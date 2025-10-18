Введите ваш ник на сайте
Боярский прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»

Сегодня, 19:44
3

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский высказался по итогам матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1).

  • С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.
  • Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.
  • «Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

«Спартак» в своем репертуаре. Сначала создают себе проблемы в виде удаления, потом пропускают, а дальше начинают спасать родину. И ведь получается же. В меньшинстве играют куда лучше, чем в полных составах.

Даже я уже признаю: Деян Станкович, наверное, всe», – написал Боярский.

Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1760806933
Зато СЛАВА КАРПУШЕ-ДОРОГУШЕ!!!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1760808715
этот старый алкаш еще жив?? пусть лучше кудахчет о своем болоте...
Ответить
FROLL007
1760808721
Срамтак продолжает смешить страну. Гыгыгы
Ответить
