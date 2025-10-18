Боярский прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский высказался по итогам матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1).

С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.

«Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

«Спартак» в своем репертуаре. Сначала создают себе проблемы в виде удаления, потом пропускают, а дальше начинают спасать родину. И ведь получается же. В меньшинстве играют куда лучше, чем в полных составах.

Даже я уже признаю: Деян Станкович, наверное, всe», – написал Боярский.