Аленичев оценил возможное назначение Талалаева в «Спартак»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил кандидатуру Андрея Талалаева.

– Как смотрите на возможное назначение Андрея Талалаева в «Спартак»?

– Сложно сказать. В бытность игроком он защищал цвета «Торпедо» и был далеко не самым техничным футболистом. Да, сейчас мы наблюдаем за его «Балтикой» и, откровенно говоря, кайфуем – но от чего именно?

Лично меня восторгает их физическая готовность – в этом плане калининградцы одни из лучших. Но можно ли сказать, что у команды есть своя изюминка? Не считаю. Поэтому его назначение – большой риск. Сложно предположить, какой стиль Талалаев будет прививать «Спартаку» и как болельщики это воспримут.