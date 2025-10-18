Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аленичев оценил возможное назначение Талалаева в «Спартак»

Аленичев оценил возможное назначение Талалаева в «Спартак»

Сегодня, 14:29

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил кандидатуру Андрея Талалаева.

– Как смотрите на возможное назначение Андрея Талалаева в «Спартак»?

– Сложно сказать. В бытность игроком он защищал цвета «Торпедо» и был далеко не самым техничным футболистом. Да, сейчас мы наблюдаем за его «Балтикой» и, откровенно говоря, кайфуем – но от чего именно?

Лично меня восторгает их физическая готовность – в этом плане калининградцы одни из лучших. Но можно ли сказать, что у команды есть своя изюминка? Не считаю. Поэтому его назначение – большой риск. Сложно предположить, какой стиль Талалаев будет прививать «Спартаку» и как болельщики это воспримут.

  • Талалаев был в штабе «Спартака» в 2004 году переводчиком.
  • В «Балтике» тренер с прошлого года.
  • Талалаев привел калининградцев к победе в Первой лиге.

Еще по теме:
«Спартак» сыграет с «Ростовом» без Жедсона и Литвинова – известны причины 2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 18 октября 4
Зорин объяснил, почему не ушел из «Спартака» в новую аренду 1
Источник: RT
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Аленичев Дмитрий Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Урал» близок к назначению легенды сборной России
15:15
РПЛ. «Акрон» победил в гостях «Пари НН» (1:0) и покинул зону переходных матчей
14:58
1
«Спартак» сыграет с «Ростовом» без Жедсона и Литвинова – известны причины
14:18
8
Видео1-й гол «Оренбурга» при Ахметзянове – Песьяков пустил над ушами
13:49
1
В РПЛ есть игрок, прочитавший 100+ книг
13:22
10
Семак прокомментировал ситуацию с Жерсоном, который несчастлив в России
13:05
1
Россиянин стал главной трансферной целью «Галатасарая»
12:36
1
Воспитанник «Краснодара» Адамов: «Естественно, я не рад, что они стали чемпионами»
11:51
1
Стала известна шокирующая причина, почему у Кокорина нет татуировок
11:35
8
Рабинер предсказал точный счет матча «Спартак» – «Ростов»
11:23
11
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
15:02
РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями» (1:1) в дебютном матче Ахметзянова
15:02
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
14:58
Дюков заявил об улучшении судейства в РПЛ
14:51
1
Аленичев оценил возможное назначение Талалаева в «Спартак»
14:29
Тарасова определила самого востребованного российского тренера
14:11
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 18 октября
14:09
5
Зорин объяснил, почему не ушел из «Спартака» в новую аренду
13:57
1
Червиченко объяснил Станковичу, за что его на самом деле не любят в России
12:55
3
«Спартак» призвали избавиться от Барко: «Будет даже лучше»
12:47
2
Россиянин стал главной трансферной целью «Галатасарая»
12:36
1
Эмери оценил сумму, заработанную в «Спартаке»: «Жизнь удалась, уже не парюсь»
12:28
Воспитанник «Краснодара» Адамов: «Естественно, я не рад, что они стали чемпионами»
11:51
1
Рабинер предсказал точный счет матча «Спартак» – «Ростов»
11:23
11
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 19 октября 2025
11:23
Где смотреть матч «Рубин» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 19 октября 2025
11:20
1
Появилось объяснение, почему «Зенит» не любят
11:16
9
Где смотреть матч «Сочи» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 октября 2025
11:15
Стало известно, что Федун обещал Эмери в случае чемпионства «Спартака»
11:05
3
Жена Карпина прокомментировала неудачные результаты «Динамо»
10:19
2
Список дисквалифицированных на 12-й тур РПЛ
09:55
2
Прогноз Генича на игру «Спартак» – «Ростов»
09:46
3
Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой может стать «Джентльменом года»
09:41
10
Черчесов высказался о возможном чемпионстве «Ахмата»
09:05
1
Радимов: «Если «Спартак» не обыграет «Ростов», о претензиях на золото ничего будет и говорить»
09:01
7
Черчесов прокомментировал отсутствие предложения от «Спартака»
00:05
В ЦСКА сообщили, сыграет ли Акинфеев с «Локо»
Вчера, 23:36
4
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:28
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 