  Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 18 октября

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 18 октября

Сегодня, 14:09
5

Стали известны стартовые составы на матч 12 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится 18 октября, начало встречи запланировано на 15:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Джику, Бабич, Денисов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (5)
Spartak_forv@
1760785989
Опять недоразумение в воротах,ещё и Жедсона поломать умудрились в паузу
Ответить
timon2401
1760786451
Опять без вратаря и правого защитника((((( видимо Станкович до последнего будет за свою «неустойку» бороться!!!!
Ответить
рылы
1760786989
вот и поглядим, как хряки будут выкручиваться без главного игрока, вокруг которого строилась вся игра. ну и защита топ) думаю, роналду забьёт.
Ответить
Тинез Розоп
1760789065
Надежда только на Мартинса… ( на его заряд)
Ответить
