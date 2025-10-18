Стали известны стартовые составы на матч 12 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится 18 октября, начало встречи запланировано на 15:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Джику, Бабич, Денисов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!