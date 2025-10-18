Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Эмери оценил сумму, заработанную в «Спартаке»: «Жизнь удалась, уже не парюсь»

Эмери оценил сумму, заработанную в «Спартаке»: «Жизнь удалась, уже не парюсь»

Сегодня, 12:28

Бывший защитник «Спартака» Андрей Мох рассказал о периоде Унаи Эмери в клубе.

  • Эмери проработал со «Спартаком» полгода в 2012 году.
  • Затем Унаи вернулся в Европу.
  • Эмери 4 раза брал Лигу Европы.

– Разговаривали с Унаи часто?

– После каждой игры. Помню, у него был день рождения. «Спартак» победил в Самаре 5:0, казалось, дела пошли на поправку. Мы гуляли в «Москва-сити», Унаи заказал ресторан.

– Хороший?

– Великолепный! Он вообще парень щедрый. Сколько бы ни было человек за столом, какие бы они ни были богатые – Эмери за всех заплатит. В его духе: «Ничего выбирать не будем, несите всe!» В этом смысле похож на «нового русского».

– Московский контракт позволял. 2,5 миллиона евро.

– Я еще после «Валенсии» его спросил: «Унаи, жизнь удалась?» Он усмехнулся: «Да, уже не парюсь».

– Неустойку получил?

– Все, что полагалось за год. Уехал Эмери в декабре. Там был затык с налогами. Высчитывали – то ли он резидент, то ли нерезидент... В конечном счете поняли, что налоги будет платить в России, 13 процентов. Из Испании по этому вопросу прилетели три адвоката Унаи.

– Кто от «Спартака» подписывал бумаги об отступных?

Валерий Карпин. Подписал все, что просили адвокаты. Унаи сразу отправился в Эмираты. Ему предлагал контракт клуб то ли там, то ли в Саудовской Аравии.

Стало известно, что Федун обещал Эмери в случае чемпионства «Спартака» 1
Дзюба поздравил своих тренеров с днем учителя, не упомянув Карпина, Семака и Эмери 8
Бывший тренер «Спартака» может сменить Аморима в «МЮ» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Астон Вилла Спартак Эмери Унаи
