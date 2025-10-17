Введите ваш ник на сайте
Мусаев объяснил, как Сафонов помог «ПСЖ» выиграть требл

Сегодня, 20:44
2

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил положение Матвея Сафонова в «ПСЖ».

  • У российского голкипера в прошлом сезоне было 17 матчей с 13 пропущенными голами.
  • В новом сезоне он ни разу не выходил на поле.

– У вас вызывает сожаление то, в какой ситуации оказался Матвей Сафонов – все-таки наш лучший вратарь не играет уже около года в «ПСЖ». Или эта ситуация про то, что в такой клуб надо идти пешком.

– Матвей понимал, куда он идет. И его приход, думаю, сподвиг Доннарумму к такому сезону – он увидел, что у него очень сильный конкурент. И вы видели, что 16-17 матчей Матвей провел – и это заставило Доннарумму провести свой лучший сезон в карьере, стать лучшим вратарем мира в этом сезоне.

Когда Матвей шел в «ПСЖ», он был уверен, что может выиграть эту конкуренцию. Но к сожалению, не получилось. Но 16-17 матчей очень хороший результат, Матвей выиграл практически все.

Конечно, мы ждали на ЧМ среди клубов больше времени для него, но это отличный опыт. Он счастлив, был летом в Краснодаре, на базе, мы общались, он много рассказывал – про тренировочный процесс, про менталитет футболистов. Для него это отличный опыт. Не думаю, что он что-то потерял – только приобрел.

Источник: «РБ Спорт»
Artemka444
1760723655
Сильно сказанно,но чуть чуть приукрасил!
Ответить
mutabor0992
1760725484
Как?Как?Просто стоял в сторонке...И не отсвечивал.Помощник е пта!!!
Ответить
  • Читайте нас: 