Ямаль перестанет давать бесплатные автографы: подробности

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не будет раздавать автографы болельщикам.

Это связано с вероятным сотрудничеством 18-летнего футболиста с компанией, которая специализируется на продаже спортивной атрибутики и одежды с автографами звезд.

Стороны близки к подписанию контракта. Одно из условий – перестать давать бесплатные автографы для повышения их стоимости.

При этом «Барсе» будут нужны автографы Ямаля для выполнения различных обязательств. Каталонский клуб уговаривает своего воспитанника сделать для них исключение.