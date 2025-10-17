Введите ваш ник на сайте
Ямаль перестанет давать бесплатные автографы: подробности

Сегодня, 17:31
5

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не будет раздавать автографы болельщикам.

Это связано с вероятным сотрудничеством 18-летнего футболиста с компанией, которая специализируется на продаже спортивной атрибутики и одежды с автографами звезд.

Стороны близки к подписанию контракта. Одно из условий – перестать давать бесплатные автографы для повышения их стоимости.

При этом «Барсе» будут нужны автографы Ямаля для выполнения различных обязательств. Каталонский клуб уговаривает своего воспитанника сделать для них исключение.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mr.
1760711908
Ничего личного. Это просто бизнес.
Ответить
Pobedkin
1760712023
Правильно.Ямаль один, а болельщиков много.Пущай покупают билеты на автограф. И эта...в очередь с.укины дети, в очередь.)))
Ответить
Loko_Roma
1760713757
Плебс, на поклон императору
Ответить
k611
1760714033
На всём деньги делают...
Ответить
Боцман59rus
1760714660
_ своей жизнью надо жить, с друзьями, близкими и родными,а не бегать за этими "звездами" в поисках потных футболок, фотографий и корявых автографов. Уважать себя надо)))
Ответить
Главные новости
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в дерби «Динамо» – «Локомотив»
19:00
Ловчев предложил «Спартаку» двух кандидатов на пост гендиректора
18:51
1
Смолова позвали в клуб МЛС
18:35
3
ЭСК РФС вынесла вердикт по судейству в дерби ЦСКА – «Спартак»
18:27
10
Реакция Талалаева на слова Ташуева о сходстве с Гвардиолой
18:18
2
Черчесов высказался об отказе «Спартака» от российских тренеров
17:45
2
Ямаль перестанет давать бесплатные автографы: подробности
17:31
5
Мостовой объяснил, как оказался в офисе «Спартака»
17:19
4
Ловчев оценил назначение экс-директора ЦСКА в «Спартак»
17:08
Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте
16:29
2
