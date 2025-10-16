В Испании раскрыли, когда Модрич вернется в «Реал»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич будет работать в «Реале» после завершения карьеры.

40-летний хорват собирается уйти из профессионального футбола после ЧМ-2026. То есть он не планирует пользоваться опцией продления контракта с итальянским клубом.

Модрич намерен покинуть «Милан» следующим летом и год отдыхать от футбола, проводя время с семьей.

После этого он будет учиться на тренера, чтобы затем работать в академии «Реала». Соответствующее предложение ему сделал президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Перес пообещал Модричу либо тренерский пост в академии, либо должность посла «Реала». Первый вариант Луке более интересен.