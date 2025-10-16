Червиченко похвалил «Спартак» за кадровое решение

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко положительно оценил приглашение в московский клуб Андрея Мовсесьяна.

49-летний Мовсесьян занял должность заместителя гендиректора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

С 2012 по 2024 год он работал в ЦСКА: сначала был главой селекционного отдела, позднее – спортивным директором.

– Как вы восприняли приход в «Спартак» нового заместителя генерального директора Андрея Мовсесьяна?

– Он хотя бы не иностранец. Это уже положительный момент. Иностранцы за последнее время ничего хорошего в «Спартаке» не сделали. Поэтому нужно пробовать местных специалистов. Возможно, у них получится лучше.

– Вас не смущает, что он 12 лет отработал в ЦСКА?

– Я понимаю, что у болельщиков могут быть свои симпатии и антипатии. Помните, как Виктора Онопко заставляли целовать армейскую эмблему? Думаю, сейчас спартаковские болельщики ответят тем же.

А в целом, где человек работает, там и отдает всего себя. Поэтому мало ли кто где работал? Наоборот, если Андрей трудился в ЦСКА и команда в этот момент была успешна, значит, его опыт пригодится и «Спартаку».

– Какие плюсы видите в этом назначении? Мовсесьян знает российский рынок, приложил руку к Головину, Кучаеву, Кисляку, Файзуллаеву. Ждать ли в «Спартаке» новых звезд?

– Поживем-увидим. Вполне возможно, так и будет. Это лучше, чем когда привозят игроков за 20-25 миллионов, а они запускают в ворота так, как будто их за 500 тысяч купили.

– Можно ли предполагать, что ставка теперь будет делаться на российских игроков, тем более, если держать в голове ужесточение лимита на легионеров?

– В «Спартаке» ничего предполагать нельзя и выстраивать какие-то логически цепочки. В нынешнем его состоянии точно это сделать невозможно.

– Мовсесьян стал уже шестым «экс-армейцем» в «Спартаке» за несколько лет. Это нормальная ситуация?

– Посмотрим. «Армейцы» за последние 20 лет выиграли немного больше, чем спартаковцы. Было бы странно, если «армейцы» брали спартаковцев, которые практически ничего не выиграли за последние годы. А «красно-белые» берут тех, кто добился больше, чем они.