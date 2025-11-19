Червиченко предположил, какой клуб может возглавить Карпин

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о будущем Валерия Карпина.

– Есть мнение, что после работы в Карпина в «Динамо» мы его нескоро увидим в топ-клубе.

– Вопрос в том, что у нас топ-клубов не так много. Вряд ли бы мы его увидели в ЦСКА. В «Краснодаре» – тоже большой вопрос. Кто ещe может быть? В «Спартаке» только через кого-то. «Зенит»? Про него я как-то не подумал. У меня была такая версия, когда «Зенит» плохо финишировал. Когда Карпин ушeл из «Ростова», то у меня были мысли про «Зенит». Возможно. Если «Зенит» сейчас расстанется с Семаком, то Карпин выплывет там – тоже возможен вариант.

Не думаю, что Карпин будет не востребован. У нас не так много таких тренеров. Если не по результатам, то медийности, раскрученности, по способности открывать новых игроков и реанимировать тех, на ком даже крест поставили. С точки зрения футбола и бизнеса – хорошее качество. Карпину не хватает для этого команды административной. То, что было в «Ростове». Этого не хватает, но он с этим справлялся хорошо.