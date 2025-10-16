Введите ваш ник на сайте
Тихонов ответил, готов ли он возглавить ЦСКА

Сегодня, 12:14
5

Бывший спартаковец Андрей Тихонов не видит себя во главе ЦСКА.

«Допустим, Валерий Карпин играл в «Спартаке», но я не думаю, что если его позовут, то он пойдет в ЦСКА, хотя все может быть. Он же пошел в «Ростов», «Динамо», то есть люди сами выбирают свой путь. Почему Карпин не может поработать в ЦСКА?

Но Тихонов, наверное, нет. Это не антагонизм к ЦСКА, это у тебя внутри. Люди даже остаются без работы и все равно у них есть определенный тормоз. Это как заповедь», – сказал Тихонов.

  • Сегодня Тихонову исполняется 55 лет.
  • В составе «Спартака» игрок 8 раз брал чемпионат России.
  • Сейчас Тихонов тренирует «Енисей».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Енисей Спартак ЦСКА Тихонов Андрей
рылы
1760608398
какие-то устаревшие клише родом из 90х. сегодня кто угодно и куда угодно может перебежать в круге "спартак-цска-зенит". ну посвистят с трибун, для приличия - и всё на этом. остались какие-то отдельные единичные личности, которые будут говорить, что в спартак/цска ни ногой - но их уже реально мало. "сегодня родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь!" (таксист из брата-2) если предложат хорошую зарплату - то смысл от неё отказываться и быть невостребованным безработным тренером? а, ну да, принципы же, это важнее, чем прокормить семью.

...уефан
1760611730
...с Днём рождения, Андрей!!!...

boris63
1760613138
Кому нужны эти мифические предположения.

