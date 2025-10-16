Тихонов ответил, готов ли он возглавить ЦСКА

Бывший спартаковец Андрей Тихонов не видит себя во главе ЦСКА.

«Допустим, Валерий Карпин играл в «Спартаке», но я не думаю, что если его позовут, то он пойдет в ЦСКА, хотя все может быть. Он же пошел в «Ростов», «Динамо», то есть люди сами выбирают свой путь. Почему Карпин не может поработать в ЦСКА?

Но Тихонов, наверное, нет. Это не антагонизм к ЦСКА, это у тебя внутри. Люди даже остаются без работы и все равно у них есть определенный тормоз. Это как заповедь», – сказал Тихонов.