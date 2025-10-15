Введите ваш ник на сайте
Акинфеев выпустил автобиографию с нескромным названием

Сегодня, 20:20
5

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о выходе автобиографии. Она поступит в продажу с 6 ноября.

Название книги – «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола».

«Друзья, сегодня у меня особенный, волнительный день. Выходит моя автобиографическая книга.

Все началось с банальной, но давней идеи разобраться в себе, собрать воедино все события и воспоминания. Да, может глупо, но изначально действительно хотелось скорее поковыряться у себя в голове, нежели сделать что-то «напоказ».

Но задумка превратилась в историю, которой я очень хочу поделиться с вами. И это не «напоказ», тут все искренне и по-настоящему – все, как было. И о трудностях, об одиночестве, о секундах, ради которых живешь, о моей семье, о команде, без которой я никто.

Также честно скажу, что заголовок звучит нескромно и лично мне не нравится. Но мои друзья и коллеги, а также издательство «Бомбора» тут взяли работу и ответственность на себя. Говорят, что вопрос изучили и с 4 лет до 39 никто в одном клубе не играл никогда. И это я еще не закончил, кстати!

Так или иначе, спасибо им за помощь, так как сам я бы, конечно, эту идею в голове бы в итоге и оставил. И, конечно, огромное спасибо замечательному журналисту Елене Вайцеховской, с которой мы много раз встречались и которая помогла мне собрать воспоминания воедино.

Я верю, наша книга вдохновит не только будущих или настоящих спортсменов, но и всех, кто на своем жизненном пути сталкивается с вызовами. Они были, есть и будут у каждого из нас.

Друзья, давайте принимать их и справляться. По-другому никак», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Названы сроки возвращения Акинфеева 2
В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева 1
Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» и свою травму 3
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Цугундeр
1760549381
) «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
Ответить
Skull_Boy
1760549422
А у Галины с рылы - Д_лдо - моя жизнь
Ответить
shahor
1760550149
Спасибо за наводку.Только что заказал книгу в "Читай-городе".
Ответить
Good_win_ФКСМ
1760550431
Интересно, есть ли в этой ненаучной фантастике правда о том, как Дырка "слил" сборную в отборе на ЧМ2010 в домашнем матче с хорватами, в группе на ЕВРО2012, в группе на ЧМ2014??? это же из-за него мы все эти турниры просрали..... И естественно детальный рассказ о том, как Дырка шел к вечному рекорду ЛЧ )))) Книгу надо было назвать: "Честно о главной дырке в истории мирового футбола..."
Ответить
sochi-2013
1760550457
-Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити — нас и здесь неплохо кормят.
Ответить
