Онопко – о России на ЧМ-2026: «Верю, что Трамп скажет»

Тренер сборной России Виктор Онопко допускает, что национальную команду допустят на ЧМ-2026 вне отбора.
– Президент США готов самостоятельно менять города чемпионата мира, если увидит для этого веские причины. Может быть, Дональд Трамп и сборную России включит в число участников турнира?
– Верю в это. Трамп скажет, что включаем Россию.
– И как это будет? Наша команда станет 49‑й?
– В одной группе будет не четыре команды, а пять. К примеру.
– Вы бы в какой группе хотели сыграть?
– Тяжело сказать. Франция и Испания хорошие варианты. США? Против хозяев лучше не играть. Можно поляков включить.
– Они играть не будут с нами.
– Пусть будет Франция, Египет и Иран.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: «Матч ТВ»