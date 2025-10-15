Введите ваш ник на сайте
Онопко – о России на ЧМ-2026: «Верю, что Трамп скажет»

Сегодня, 18:06
3

Тренер сборной России Виктор Онопко допускает, что национальную команду допустят на ЧМ-2026 вне отбора.

– Президент США готов самостоятельно менять города чемпионата мира, если увидит для этого веские причины. Может быть, Дональд Трамп и сборную России включит в число участников турнира?

– Верю в это. Трамп скажет, что включаем Россию.

– И как это будет? Наша команда станет 49‑й?

– В одной группе будет не четыре команды, а пять. К примеру.

– Вы бы в какой группе хотели сыграть?

– Тяжело сказать. Франция и Испания хорошие варианты. США? Против хозяев лучше не играть. Можно поляков включить.

– Они играть не будут с нами.

– Пусть будет Франция, Египет и Иран.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Онопко Виктор
...уефан
1760543669
...похоже, Витя на пару с писарчуком пыхнули) "Вите надо выйти"(с)...
Ответить
Цугундeр
1760544468
)) Вите надо выйти.. Ну, или выпить.)
Ответить
