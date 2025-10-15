Кокорин объяснил свой уход из «Зенита»: «Большие дяди решили»

Александр Кокорин высказался об уходе из «Зенита».

Форвард играл за петербургскую команду с 2016 по по 2018, после чего его посадили в тюрьму за драку с чиновником Денисом Паком.

Его статистика за клуб: 94 матча, 34 гола.

– Когда начал играть, очень сильно любил «Динамо» и относился к нему с большим уважением. Потом, когда прошло время и меня попросили оттуда уйти, перешел в «Зенит» и нормально относился к нему. С ним бы, думаю, у меня была связана вся судьба до конца карьеры, если бы сам не накосячил с тюрьмой. А когда это произошло, тоже могу их понять – большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться. Никаких обид на «Зенит» не осталось – это моя стопроцентная вина.

– В Сергее Семаке тогда не разочаровались? Он обещал и хотел вас взять в «Зенит». Но не взял.

– Семак вообще ни при чем! Если бы это зависело от него, я бы сто процентов там был. То, что от него это не зависит, я понял из разговора с Александром Медведевым на сборе в Катаре. По его словам стало ясно, что мне уже просто нельзя находиться в «Зените». Причем даже после этого Семак дает мне капитанскую повязку, вечером я играю с ней, и он за меня высказывается. Думаю, после этого его предупредили: «Сергей Богданович, оставь уже эту тему».

– Думаете, он не мог настоять?

– Нет. Думаю, это было однозначно связано с высшим руководством. Либо из-за репутационных моментов после тюрьмы, либо из-за человека, с которым я дрался (Денис Пак), а тот знаком со всей нашей иерархией. Просто сказали: «Чтобы его там не было».