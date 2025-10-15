Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин подробно объяснил, почему назвал «Спартак» клубом интриганов

Кокорин подробно объяснил, почему назвал «Спартак» клубом интриганов

Сегодня, 00:48

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин аргументировал свое резонансное высказывание о «Спартаке».

  • В январе Кокорин назвал «Спартак» клубом интриганов: «Живут сплетнями и кайфуют от этого».

«Хочу, чтобы вы понимали, почему все это сказал. Я пришел в народную команду, историческую, с огромным количеством болельщиков. Только подписал контракт, это еще нигде не могло просочиться – уже читаю об этом, причем не на клубном сайте.

Ладно, это еще нормальная история. Но в целом аура необъяснимая. Все было в высшей степени непрофессионально. Может, с тех пор что-то поменялось.

Притом что тогда был суперклассный тренер Тедеско. Но постоянно какие-то интриги, стремление как можно быстрее все донести руководству в определенном свете...

В какой-то момент я понял, как выгляжу в глазах того же Федуна. Пошли даже разговоры, что не играю, потому что «Зениту» так обещал! И в это верят! И я во всем этом сижу!

Читаю где-то: у него травма, поскольку его массажист с ним что-то сделал. Господи, да я с этим массажистом работаю всю жизнь, делаю всегда одно и то же. Он повидал больше, чем вы все, вместе взятые.

И такое каждый день. При этом у меня и с ребятами, и с тренерским штабом, и с персоналом все сложилось нормально. Даже с болельщиками. Вначале три раза крикнули «иди на ***», а потом никаких проблем и с ними не было.

Для чего постоянно плести интриги и в этом жить? Вместо того, чтобы приехать, потренироваться, поесть и уехать домой готовиться к завтрашнему матчу, думаешь: блин, а тому сказали обо мне так, а этому донесли, что я игры сдаю.

При этом меня сделали самым высокооплачиваемым футболистом в «Спартаке», которому надо было только довериться, чтобы я давал результат, – сказал Кокорин.

  • «Спартак» в 2020 году подписал форварда в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

Разгромная победа сборной России, Станкович выбрал между «Спартаком» и Сербией, ультиматум Юрану, рекорд Роналду и другие новости
01:29
Кокорин раскрыл содержание переписки с Заремой
01:10
Известны 28 из 48 участников ЧМ-2026
01:00
Кокорин подробно объяснил, почему назвал «Спартак» клубом интриганов
00:48
Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере
00:36
Еще три сборные вышли на ЧМ-2026
00:20
Первая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
Вчера, 23:54
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
Вчера, 23:43
Дюков отреагировал на отказ Хайкина от сборной России
Вчера, 23:34
Реакция Мостового на победу сборной России над Боливией
Вчера, 23:23
Дюков отреагировал на отказ Хайкина от сборной России
Вчера, 23:34
Дюков – о снятии бана со сборной России до конца года: «Надо верить в сенсацию»
Вчера, 23:07
Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита»
Вчера, 22:49
5
ФотоЖена Карпина отреагировала на разгром Боливии двумя словами
Вчера, 22:31
Боксер Лебедев сочинил высмеивающую «Спартак» кричалку
Вчера, 22:21
5
Канчельскис дал совет Станковичу, выбирающему между «Спартаком» и сборной Сербии
Вчера, 22:10
Быстров – о дорогостоящем новичке «Зенита»: «Не показал игру даже на миллион евро»
Вчера, 21:45
ЦСКА должен Гусману деньги за трансфер игрока
Вчера, 21:31
1
ВидеоАлексей Миранчук догнал Мостового по голам за сборную России
Вчера, 21:15
75-летний скаут перешел из «Зенита» в «Спартак»
Вчера, 20:44
2
ВидеоРоссия открыла счет в матче с Боливией: «Раскатали»
Вчера, 20:30
Шикунов объяснил, что хорошего для «Спартака» в уходе Станковича в сборную Сербии
Вчера, 20:23
1
Мостовой: «Всю жизнь давал и даю в долг»
Вчера, 20:09
Черчесов назвал европейскую страну, где он «свой»
Вчера, 19:57
13
Карпин выпустил только одного динамовца в основе на матч с Боливией – через 4 дня игра с «Ахматом»
Вчера, 19:39
4
Талалаев оправдался за пародию на Карпина
Вчера, 19:27
2
Тренер Боливии оказался персональным фанатом российского игрока
Вчера, 19:14
4
Смелый прогноз Губерниева на матч Россия – Боливия
Вчера, 19:04
1
Раскрыт игрок, которому «Химки» задолжали больше всех
Вчера, 18:56
Стало известно, какая воинская специальность у Черчесова
Вчера, 18:47
3
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»
Вчера, 18:34
5
Мостовой – о всероссийской тренерской конференции: «Странно, что меня не позвали»
Вчера, 18:16
14
Стало известно, сколько Туфан Садыгов должен сыну Илье, игравшему за «Химки»
Вчера, 18:08
«Мы не бревна»: Кисляк – о сборной России
Вчера, 18:01
3
Легендарный комментатор FIFA в паре с Уткиным Соловьев вернулся в телеэфир спустя 11 лет
Вчера, 17:48
Семак назвал причину упущенного «Зенитом» чемпионства
Вчера, 17:37
2
Черчесов сделал выбор по новому дизайну 500-рублевой купюры
Вчера, 17:26
8
Аленичев пожалел фанатов «Спартака»
Вчера, 16:56
4
