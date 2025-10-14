Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Боливия Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита»

Вчера, 22:49
5

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сегодня выступал на всероссийской конференции тренеров.

Спикер поддел «Зенит» и присутствовавшего на мероприятии Сергея Семака.

«Богданыч-то знает, что такое столетие. Только в «Легии» у нас был один год, а у вас два», – сказал Черчесов.

  • Черчесов, тренируя «Легию», оформил золотой дубль в год столетия клуба.
  • Сезон-2024/25 проходил под знаком 100-летия со дня создания клуба. «Зенит» занял 2-е место в РПЛ.
  • После этого петербуржцы объявили юбилейным сезон-2025/26.

Еще по теме:
Быстров – о дорогостоящем новичке «Зенита»: «Не показал игру даже на миллион евро»
75-летний скаут перешел из «Зенита» в «Спартак» 2
Семак назвал причину упущенного «Зенитом» чемпионства 2
Источник: телеграм-канал Дмитрия Барулева
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1760471643
Умыл немытых
Ответить
kvm
1760471647
Усатый оскорбил чувства немытых верующих!
Ответить
Бромантан
1760476297
Если бы мы все не заглатывали за обе щёки предыдущие 6 лет, звучало бы ещё шикарнее...
Ответить
Главные новости
Еще три сборные вышли на ЧМ-2026
00:20
Первая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
Вчера, 23:54
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
Вчера, 23:43
Дюков отреагировал на отказ Хайкина от сборной России
Вчера, 23:34
Реакция Мостового на победу сборной России над Боливией
Вчера, 23:23
Радимов сказал, что ему не понравилось в матче Россия – Боливия: «В официальных играх это непозволительно»
Вчера, 23:15
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Боливией
Вчера, 22:57
Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита»
Вчера, 22:49
5
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ
Вчера, 22:48
ФотоЖена Карпина отреагировала на разгром Боливии двумя словами
Вчера, 22:31
Все новости
Все новости
Дюков – о снятии бана со сборной России до конца года: «Надо верить в сенсацию»
Вчера, 23:07
Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита»
Вчера, 22:49
5
ФотоЖена Карпина отреагировала на разгром Боливии двумя словами
Вчера, 22:31
Боксер Лебедев сочинил высмеивающую «Спартак» кричалку
Вчера, 22:21
3
Канчельскис дал совет Станковичу, выбирающему между «Спартаком» и сборной Сербии
Вчера, 22:10
Быстров – о дорогостоящем новичке «Зенита»: «Не показал игру даже на миллион евро»
Вчера, 21:45
ЦСКА должен Гусману деньги за трансфер игрока
Вчера, 21:31
1
ВидеоАлексей Миранчук догнал Мостового по голам за сборную России
Вчера, 21:15
75-летний скаут перешел из «Зенита» в «Спартак»
Вчера, 20:44
2
ВидеоРоссия открыла счет в матче с Боливией: «Раскатали»
Вчера, 20:30
Шикунов объяснил, что хорошего для «Спартака» в уходе Станковича в сборную Сербии
Вчера, 20:23
1
Мостовой: «Всю жизнь давал и даю в долг»
Вчера, 20:09
Черчесов назвал европейскую страну, где он «свой»
Вчера, 19:57
13
Карпин выпустил только одного динамовца в основе на матч с Боливией – через 4 дня игра с «Ахматом»
Вчера, 19:39
3
Талалаев оправдался за пародию на Карпина
Вчера, 19:27
2
Тренер Боливии оказался персональным фанатом российского игрока
Вчера, 19:14
4
Смелый прогноз Губерниева на матч Россия – Боливия
Вчера, 19:04
1
Раскрыт игрок, которому «Химки» задолжали больше всех
Вчера, 18:56
Стало известно, какая воинская специальность у Черчесова
Вчера, 18:47
3
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»
Вчера, 18:34
5
Мостовой – о всероссийской тренерской конференции: «Странно, что меня не позвали»
Вчера, 18:16
14
Стало известно, сколько Туфан Садыгов должен сыну Илье, игравшему за «Химки»
Вчера, 18:08
«Мы не бревна»: Кисляк – о сборной России
Вчера, 18:01
3
Легендарный комментатор FIFA в паре с Уткиным Соловьев вернулся в телеэфир спустя 11 лет
Вчера, 17:48
Семак назвал причину упущенного «Зенитом» чемпионства
Вчера, 17:37
2
Черчесов сделал выбор по новому дизайну 500-рублевой купюры
Вчера, 17:26
8
Аленичев пожалел фанатов «Спартака»
Вчера, 16:56
4
Реакция Талалаева на сравнения с Моуринью
Вчера, 16:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 