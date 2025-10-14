Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сегодня выступал на всероссийской конференции тренеров.
Спикер поддел «Зенит» и присутствовавшего на мероприятии Сергея Семака.
«Богданыч-то знает, что такое столетие. Только в «Легии» у нас был один год, а у вас два», – сказал Черчесов.
- Черчесов, тренируя «Легию», оформил золотой дубль в год столетия клуба.
- Сезон-2024/25 проходил под знаком 100-летия со дня создания клуба. «Зенит» занял 2-е место в РПЛ.
- После этого петербуржцы объявили юбилейным сезон-2025/26.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Барулева