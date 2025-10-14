Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сегодня выступал на всероссийской конференции тренеров.

Спикер поддел «Зенит» и присутствовавшего на мероприятии Сергея Семака.

«Богданыч-то знает, что такое столетие. Только в «Легии» у нас был один год, а у вас два», – сказал Черчесов.