Канчельскис дал совет Станковичу, выбирающему между «Спартаком» и сборной Сербии

Андрей Канчельскис порассуждал о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Клуб несколько недель ищет замену для серба.

У него контракт со спартаковцами до 2027 года.

Станковича рассматривает сборная Сербии.

«Сборная – это престиж. Думаю, всe возможно, что он там окажется. В «Спартаке» у него не получается, а в родную сборную не каждый день могут позвать. Если его действительно пригласят, стоит рассмотреть предложение. Такое дорогого стоит.

Если в «Спартаке» не получается, почему в сборной должно получиться? У него есть определeнный опыт. Почему бы и нет? Если его пригласили в «Спартак», значит, в нeм видели потенциал, что он может вытащить красно-белых.

Там он может показать себя, тем более он свой. Имя есть. Он долго играл в Италии, даже потренировал. В Венгрии, в России опыта поднабрался. Думаю, все шансы, чтобы возглавить сборную у него есть.

Уход из «Спартака» не должен будет сильно сказаться. Не такая большая потеря. Никакой катастрофы не будет.

Конечно, для «Спартака» не очень хороший момент. Всe-таки середина сезона. Придeт новый специалист, которому нужно время. Как он себя будет чувствовать в этой ситуации?

«Спартак» же непредсказуемая и нестабильная команда! Очень много нюансов для работы. Какой стиль у нового, какая схема, как будет выстраивать. Во время сезона приходить в такую команду... с большими амбициями.. Не знаю.

Там же требуют только чемпионство, и поэтому очень сложно. Сразу результат тяжело давать», – заявил Канчельскис.