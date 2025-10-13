Реакция Мостового на решение Хайкина сменить гражданство

Александр Мостовой прокомментировал смену спортивного гражданства Никиты Хайкина.

Ранее стало известно, что вратарь «Буде-Глимт» будет выступать за Норвегию. Он отказался от сборной России.

«Никита много лет играет за границей. Он также давно живет и играет в Норвегии. Ничего плохого здесь нет, это нормально.

Никакого осуждения в сторону Никиты нет», – сказал Мостовой.