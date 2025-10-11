Губерниев прокомментировал победу России над Ираном

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от товарищеского матча Россия – Иран (2:1).

У России забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.

Следующий соперник – Боливия (14 октября).

«Играть всегда можно лучше. Футболистам сложно, так как непонятно, к чему готовиться. Но мы победили, команда смотрелась. Спасибо Ирану, что приехали, но хочется совсем других матчей.

Отдельно очень рад за Воробьева. Молодец, что забил. Пусть он не самый молодой футболист, но 27 лет – это пора расцвета. Вот он и показывает себя и в клубе, и в сборной», – сказал Губерниев.