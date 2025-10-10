Тарханов назвал проблему в игре «Спартака»

Бывший помощник главного тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался об игре красно-белых в этом сезоне. По его словам, москвичам не хватает стабильности.
«Как «Спартак» решит насчет Станковича – тяжело сказать. Есть какие‑то просветы в игре, но пока нет стабильности. Иногда могут отличный матч выдать, а потом провалить игру. С ЦСКА первый тайм безобразно сыграли, а второй уже хорошо… Сложно понять, почему так происходит», – сказал Тарханов.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 туров.
- Деян Станкович возглавляет команду с июня 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»