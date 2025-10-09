Мостовой назвал клуб, который выиграл бы Кубок России без легионеров

Александр Мостовой уверен, что «Локомотив» выиграл бы Кубок России, если бы в нем не участвовали легионеры.
- Ранее стало известно, что в FONBET Кубке России могут запретить иностранных футболистов.
- Главе минспорта Михаилу Дегтяреву предложили допускать в составы команд на турнир только тех игроков, которые имеют право выступать за Россию.
«Это странная идея. Все-таки нигде в мире такого нет, чтобы состав команды определялся исключительно по национальному признаку. А легионерам во время кубковых матчей что делать? Домой улетать что ли?
Но если уж гипотетически рассуждать о таком турнире, то Кубок России без легионеров выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк. Они и в РПЛ играют практически только нашими игроками», – сказал Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»