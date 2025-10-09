Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Мостовой назвал клуб, который выиграл бы Кубок России без легионеров

Мостовой назвал клуб, который выиграл бы Кубок России без легионеров

Сегодня, 15:27

Александр Мостовой уверен, что «Локомотив» выиграл бы Кубок России, если бы в нем не участвовали легионеры.

  • Ранее стало известно, что в FONBET Кубке России могут запретить иностранных футболистов.
  • Главе минспорта Михаилу Дегтяреву предложили допускать в составы команд на турнир только тех игроков, которые имеют право выступать за Россию.

«Это странная идея. Все-таки нигде в мире такого нет, чтобы состав команды определялся исключительно по национальному признаку. А легионерам во время кубковых матчей что делать? Домой улетать что ли?

Но если уж гипотетически рассуждать о таком турнире, то Кубок России без легионеров выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк. Они и в РПЛ играют практически только нашими игроками», – сказал Мостовой.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Локомотив Мостовой Александр
