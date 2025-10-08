Круговой объяснил свои слова про отцовство в 30 лет и старого скуфа

Игрок ЦСКА и сборной России Данил Круговой прокомментировал свою позицию о раннем родительстве.

Месяц назад Круговой сказал: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел, чтобы для ребенка я был старым скуфом».

– То есть ты себя в будущем представляешь на диване с пузиком у телевизора?

– Конечно, не хотелось бы (улыбается). Я так сказал, потому что мне кажется, что сейчас самый лучший возраст для [того, чтобы завести] ребенка.

25 – хороший возраст. Потому что после 30 – уже куда... Когда ей [дочке] будет 10, мне будет 40, я уже как дед какой-то буду.

– Почему дед? Сейчас в 40 выглядят на 30 и даже меньше. Тем более ты спортсмен, следишь за собой.

– Мне кажется, ей просто будет скучно со мной. Просто мое мнение.