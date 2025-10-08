Футболист «Реала» думал о завершении карьеры в 27 лет

Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао признался, что в прошлом сезоне рассматривал вариант с завершением карьеры.
- 27-летний бразилец дважды рвал кресты, пропустив 448 дней за 2 сезона.
«После второй травмы в голове было много мыслей. Я думал о завершении карьеры, потому что это непросто, но мне помогла поддержка семьи и партнeров по команде.
Это были тяжeлые два года. Привычная рутина исчезает: тренировки, личная жизнь. Вдруг ты дома, зависишь от помощи других.
Слава богу, я восстановился и вернулся на топ-уровень. Я здесь и готов играть», – сказал Милитао.
Источник: Marca