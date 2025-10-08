Участник Лиги чемпионов отказался от Неймара

«Наполи» с января по май этого годаа рассматривал возможность подписания нападающего Неймара из «Сантоса».

Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис, спортивный директор Джованни Манна и главный тренер Антонио Конте пытались найти для бразильца место в команде. В итоге они решили, что подписание Неймара приведет к проблемам с балансом на поле.

Позднее у «Наполи» вариант возник вариант с Кевином Де Брюйне, и в итоге бельгиец перешел в неаполитанский клуб из «Манчестер Сити».