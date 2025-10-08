Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Участник Лиги чемпионов отказался от Неймара

Сегодня, 12:55

«Наполи» с января по май этого годаа рассматривал возможность подписания нападающего Неймара из «Сантоса».

Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис, спортивный директор Джованни Манна и главный тренер Антонио Конте пытались найти для бразильца место в команде. В итоге они решили, что подписание Неймара приведет к проблемам с балансом на поле.

Позднее у «Наполи» вариант возник вариант с Кевином Де Брюйне, и в итоге бельгиец перешел в неаполитанский клуб из «Манчестер Сити».

  • 33-летний Неймар провел в 2025 году 21 матч за «Сантос», забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок его контракта с бразильским клубом рассчитан до конца года.

Еще по теме:
Только два футболиста попадали в топ-10 «Золотого мяча», не играя в Лиге чемпионов
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»
Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Сантос Наполи Неймар
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»
16:16
1
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
2
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
2
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
4
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»
14:50
1
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
1
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
6
Стало известно, почему у Мбаппе нет девушки
13:58
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
6
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
2
Все новости
Все новости
Участник Лиги чемпионов отказался от Неймара
12:55
Серия А. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью (0:0), Пулишич не реализовал пенальти
5 октября
Видео«Надеюсь, Модрич обосрется»: тренер «Ювентуса» – перед матчем с «Миланом»
5 октября
ТрансляцияГде смотреть матч «Ювентус» – «Милан»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
4 октября
ФотоЛеау кардинально сменил имидж
2 октября
Стало известно будущее стадиона «Интера» и «Милана»
30 сентября
Лукаку сообщил о смерти отца: «Жизнь больше никогда не будет прежней»
29 сентября
40-летний Модрич лидирует в Серии А по пяти показателям
29 сентября
2
«Интер» собрался выкупить защитника «Сити»
29 сентября
Серия А. Гол Де Брюйне не спас «Наполи» от поражения с «Миланом» (1:2)
28 сентября
1
Серия А. «Ювентус» в большинстве не смог победить дома «Аталанту» (1:1)
27 сентября
Серия А. «Наполи» удержал победу над «Пизой» (3:2) и вернул лидерство в чемпионате
22 сентября
Муту – о Кокорине: «В «Фиорентине» все думали, что он большой талант»
22 сентября
1
Серия А. «Интер» добыл 3 очка в матче с «Сассуоло» (2:1)
21 сентября
Серия А. «Милан» разгромил «Удинезе» (3:0) благодаря 2+1 Пулишича
20 сентября
Серия А. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и идет без поражений
20 сентября
40-летний Модрич побил рекорд Италии, державшийся 64 года
15 сентября
1
Серия А. Гол 40-летнего Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»
14 сентября
Серия А. «Юве» вырвал победу над «Интером» (4:3), у обеих команд забивали Тюрамы
13 сентября
2
Где смотреть матч «Ювентус» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
12 сентября
Модрич философски прокомментировал 40-летие
10 сентября
Отказавший «Спартаку» полузащитник «Милана» продолжит карьеру за пределами Европы
9 сентября
1
Экс-игрок «Ромы» травмировал девушку своим членом: «Его размер – до середины бедра»
4 сентября
7
«Комо» расторг контракт с Деле Алли – он отыграл 10 минут за 8 месяцев
2 сентября
Фото38-летний Варди подписал контракт с итальянским клубом
2 сентября
5
Фото«Ювентус» арендовал форварда сборной Бельгии
1 сентября
Фото«Ювентус» купил вингера за 15,5+3 миллиона
1 сентября
ФотоРабьо перешел в «Милан» после скандала в «Марселе»
1 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 