Участник Лиги чемпионов отказался от Неймара

«Наполи» с января по май этого годаа рассматривал возможность подписания нападающего Неймара из «Сантоса».
Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис, спортивный директор Джованни Манна и главный тренер Антонио Конте пытались найти для бразильца место в команде. В итоге они решили, что подписание Неймара приведет к проблемам с балансом на поле.
Позднее у «Наполи» вариант возник вариант с Кевином Де Брюйне, и в итоге бельгиец перешел в неаполитанский клуб из «Манчестер Сити».
- 33-летний Неймар провел в 2025 году 21 матч за «Сантос», забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с бразильским клубом рассчитан до конца года.
Источник: La Gazzetta dello Sport