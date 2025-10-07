Карпин сказал, когда вернет Джикию в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в составе национальной команды Георгия Джикии и Владислава Сауся.
– Джикию рассматривали?
– Да, но пока вызывали других. Голы забивает, но его из‑за этого вызывать? Много времени играет, пусть еще больше. Возраст не играет роли, Осипенко же вызываем.
– Это только с позициями без широкого выбора?
– Может касаться всех. Если нужен будет игрок, вызовем и после 30 лет. Кузяеву дорога тоже не закрыта, но на эту позицию много молодых.
– Саусь не попал в итоговый список.
– Не по здоровью не вызвали. Решили не вызывать.
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
- Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
Источник: «Матч ТВ»