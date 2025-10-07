Семин двумя словами оценил судейство в дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший спартаковец Юрий Семин оценил судейство в матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).

В поле судил Артем Чистяков.

2-й гол ЦСКА забил с пенальти.

Победа позволила красно-синим выйти в лидеры РПЛ.

«Думаю, неправильное у нас выбрали направление на критику судей. Мы акцент делаем на арбитров, а не на игру. Это всe второстепенно, рефери не должны мешать матчу.

Если плохой футбол в игре, мы виним их, а если всe хорошо – выискиваем ошибки. Чистяков отсудил сложнейший матч очень-очень хорошо», – сказал Сeмин.