Мостовой оценил назначение пенальти в ворота «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал спорным пенальти, назначенный в ворота команды в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Футбол – это же не наука, как многие преподносят. Три раза подошли к воротам – три гола. Потом ЦСКА остановился, они ведь тоже не понимали, что происходит. Не поверили своему счастью. В конце могло стать и 3:3, когда выносили из пустых ворот. Этим и прекрасен футбол.

Пенальти? По мне, спорный. Не первый раз такое видим. Проблема в том, что 98% судей не играли в футбол! Они даже с ВАР не могут разобраться», – сказал Мостовой.