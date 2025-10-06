Названы сроки возвращения Акинфеева

Восстановление голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева от травмы займет от 14 до 17 дней.
«У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней», – сказал источник.
Голкипер подвернул голеностоп в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2). Акинфеева заменили на Владислава Торопа на 61-й минуте встречи.
- 39-летний Акинфеев в текущем сезоне провел 12 матчей, пропустил 10 голов, провел 3 встречи на ноль.
- В следующей игре красно-синие сыграют с «Локомотивом» 18 октября в 12-м туре РПЛ. 21 октября ЦСКА встретится с «Акроном» в FONBET Кубке России.
Источник: ТАСС