Названы сроки возвращения Акинфеева

Восстановление голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева от травмы займет от 14 до 17 дней.

«У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней», – сказал источник.

Голкипер подвернул голеностоп в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2). Акинфеева заменили на Владислава Торопа на 61-й минуте встречи.