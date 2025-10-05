Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» и свою травму

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

Игрока заменили во 2-м тайме.

Вместо Акинфеева вышел Владислав Тороп.

Игорь травмировался в дерби со «Спартаком» 2-й раз за карьеру – 1-й был в 2011 году.

«Друзья, всех с победой. Интересный, хороший матч. Могли решить исход пораньше, но дерби – это всегда дерби. Всех поздравляю с тремя очками.

Спасибо за ваши комментарии и поддержку. Думаю, все хорошо. Эдуард Николаевич Безуглов меня уже проверил. Есть маленькая травма, но все хорошо. Идем дальше. С победой», – сказал Акинфеев.