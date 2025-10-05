Введите ваш ник на сайте
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА

Сегодня, 19:13
1

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

– Тяжелое поражение. Первые 15–20 минут на поле была лишь одна команда. Соперник прессинговал, совершал перехваты, которые вылились в голы и пенальти

– Показалось, что команда просто не была готова к дерби. Объясните, почему так?

– ЦСКА вошeл в игру намного лучше, у них все получалось. Сложно что‑то противопоставить, хоть мы и готовились, но у нас ничего не получилось.

– Какой план был на игру?

– Мы вышли в три центральных защитника, так как это исходило из игры соперника. Их вингер часто смещался в центр, поэтому так и решили сыграть.

– Кто должен был держать вингеров ЦСКА?

– Глебова должен был держать Джику. Кругового – Литвинов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак ЦСКА Сакич Ненад
Комментарии (1)
Everest13
1759682918
Вратарь дырка подтвердил свою стату, а защита Спартака полностью помогла ему в этом отношении быть таковым, как тренер надо смотреть на это, а не кто лучше был готов, ЦСКА или Спартак, если спать половину тайма, то не забывайте , что чемпионат также можно проспать, в каждом матче не будет пари нн или Оренбурга, хотя и эти могут нагнуть по истории))), про вратаря уже миллион заголовков было , что это самый худший игрок и какие вам еще нужны голы, что бы доказать это? Черновики Дуарте были на голову выше нынешних , что вы там еще хотите переделать??? ЦСКА с победой....
Ответить
