Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).
- ЦСКА забил 3 гола до 17-й минуты.
- 1+1 оформил Данил Круговой.
- ЦСКА возглавил таблицу РПЛ. «Спартак» отстает на 6 очков.
– Тяжелое поражение. Первые 15–20 минут на поле была лишь одна команда. Соперник прессинговал, совершал перехваты, которые вылились в голы и пенальти
– Показалось, что команда просто не была готова к дерби. Объясните, почему так?
– ЦСКА вошeл в игру намного лучше, у них все получалось. Сложно что‑то противопоставить, хоть мы и готовились, но у нас ничего не получилось.
– Какой план был на игру?
– Мы вышли в три центральных защитника, так как это исходило из игры соперника. Их вингер часто смещался в центр, поэтому так и решили сыграть.
– Кто должен был держать вингеров ЦСКА?
– Глебова должен был держать Джику. Кругового – Литвинов.
Источник: «Матч ТВ»