Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

ЦСКА забил 3 гола до 17-й минуты.

1+1 оформил Данил Круговой.

ЦСКА возглавил таблицу РПЛ. «Спартак» отстает на 6 очков.

– Тяжелое поражение. Первые 15–20 минут на поле была лишь одна команда. Соперник прессинговал, совершал перехваты, которые вылились в голы и пенальти

– Показалось, что команда просто не была готова к дерби. Объясните, почему так?

– ЦСКА вошeл в игру намного лучше, у них все получалось. Сложно что‑то противопоставить, хоть мы и готовились, но у нас ничего не получилось.

– Какой план был на игру?

– Мы вышли в три центральных защитника, так как это исходило из игры соперника. Их вингер часто смещался в центр, поэтому так и решили сыграть.

– Кто должен был держать вингеров ЦСКА?

– Глебова должен был держать Джику. Кругового – Литвинов.